Стало известно, когда водители дождутся скидок на топливо

Рынок топлива начинает стабилизироваться после летних скачков цен. Стоимость бензина на биржах идет вниз, а положение независимых автозаправочных станций постепенно улучшается. О том, стоит ли автомобилистам ждать снижения цен непосредственно на заправках, изданию АБН24 сообщил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По биржевым сведениям, топливо марки Аи-92 начало дешеветь с понедельника. Тогда индекс для Европейской территории России показал падение цены на 3,21%. Что касается бензина Аи-95, то в понедельник его подешевление оказалось минимальным и составило лишь 0,03%. Однако уже на следующий день, во вторник, снижение стало более ощутимым — стоимость упала на 3,4% и достигла отметки в 76 928 рублей за тонну.

Юшков рассказал, что рассчитывать на заметное падение стоимости топлива на заправочных станциях по стране не приходится. Снижение цен может затронуть главным образом небольшие АЗС, работающие самостоятельно и приобретающие горючее через биржевые торги. Это отличает их от крупных нефтяных холдингов, которые производят топливо на собственных мощностях. По словам специалиста, именно такие независимые точки продажи топлива больше других пострадали, когда биржевая стоимость выросла — им приходилось приобретать бензин по завышенным оптовым расценкам, из-за чего розничная цена порой превышала тарифы сетевых заправок больших компаний на десять рублей.

Эксперт объяснил, что падение цен на биржах даст возможность частным АЗС немного изменить стоимость горючего. Однако результат этого, вероятнее всего, выразится не в том, что топливо подешевеет для автомобилистов, а в том, что бензин вообще появится у независимых операторов.

Причина в том, что ФАС строго контролировала ценообразование и не давала розничным ценам сильно вырасти. Из-за этого частным заправочным станциям торговля горючим не приносила прибыли, а иногда была убыточной. Поэтому они отказывались покупать бензин, что вызывало его нехватку в некоторых областях страны.

Проблема была не в недостаточных объемах производства топлива, а в отсутствии экономической целесообразности его реализации. Именно поэтому на заправках можно было купить дизель, тогда как бензин периодически пропадал.

«Основной положительный эффект текущего снижения цен на бирже заключается как раз в том, что топливо вновь начнет появляться у независимых АЗС: при снижении оптовых цен продажа становится снова рентабельной даже в условиях действующих ограничений. Таким образом, можно ожидать восстановления предложения на рынке», — сказал эксперт.

