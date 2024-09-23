Стало известно, когда в самолетах российских авиакомпаний появится Wi-Fi

Глава «Аэрофлота»: Wi-Fi в российских самолетах может заработать в 2027 году

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что на борту самолетов российских авиакомпаний в 2027–2028 годах может заработать Wi-Fi, сообщает РБК .

«Коллеги из Минцифры обещали в 2027–2028 году. Безусловно мы этого ждем, соответствующее соглашение подписали, и пассажиры, думаю, хотят», — сказал Александровский в рамках пленарной сессии на форуме «Цифровая транспортация».

По его мнению, такая услуга должна предоставляться пассажирам бесплатно.

Проект по предоставлению беспроводной Сети в самолетах получит название «Бюро 1440». Сейчас данная компания создает низкоорбитальную группировку спутников. Это позволит с 2027 года предоставить широкополосный доступ в интернет с глобальным покрытием.

В группировку может войти свыше 900 спутников, несколько тестовых аппаратов уже вывели на орбиту. Помимо РФ, компания начнет предоставлять свои услуги более чем в 70 государствах. Реализация проекта обойдется примерно в 445 млрд рублей.