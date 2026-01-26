Стало известно, какой бюджет выделили на ремонт двух дорог в Юрге

На ремонт двух дорог в Юрге выделили 17 млн рублей

Власти одного из городов Кемеровской области планируют выделить 17 млн рублей на ремонт дорожного покрытия, сообщает Сiбдепо со ссылкой на официальный портал государственных закупок.

На сайте был опубликован тендер, согласно которому на стандартный ямочный ремонт всего двух улиц в Юрге требуется значительная сумма. Данный вид работ классифицируется как текущий ремонт, включающий в себя устранение ям на асфальте и предотвращение дальнейшего разрушения дорожного полотна.

Согласно условиям аукциона, компания-подрядчик должна будет отремонтировать участки на улицах Лазо и Московской. Начальная стоимость контракта составляет 17 189 007 рублей, что вызывает особый интерес. Анализ сметы только усиливает любопытство: на приобретение необходимых материалов администрация готова выделить около 5,5 млн рублей. Около 7 млн рублей планируется потратить на выполнение строительных работ, а оставшаяся часть будет распределена по другим статьям расходов.

Потенциальные подрядчики должны подать заявки до 3 февраля. Завершить ремонтные работы необходимо до 22 сентября 2026 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.