Стало известно, какие зимние шины покупают россияне

Анализ продаж шин за последний год показал, что по росту продаж в России лидирует нешипованная резина. По доле среди новых нешипованных моделей на первом месте — бренд Triangle, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито».

Продажи новых зимних нешипованных шин в сентябре, по сравнению таким же периодом 2024 года, повысились на 22%. А продажи шипованных моделей с прошлого года практически не изменились. Большинство российских автовладельцев предпочитает шипованные шины — на них приходится 37% продаж, а на нешипованные — 24%.

Из нешипованных моделей больше всего увеличились продажи шин марки Continental — на 69%. Новый комплект данного бренда в среднем обходился покупателям в 48 тыс. рублей. На втором месте — Michelin с ростом продаж на 25%, средняя цена — 70 тыс. рублей. Топ-3 замыкают шины Pirelli — их продажи подросли на 16%, средняя цена составила 32 тыс. рублей.

Кроме того, на 14% чаще россияне стали покупать новые шины Triangle. Эта марка в среднем стоила 16 тыс. рублей за комплект. Шины Yokohama покупали больше на 9% — их комплект обходился примерно в 34 тыс. рублей.

Фрикционные шины становятся популярнее у россиян из-за изменений климата. В последние годы зимы в стране стали менее морозными и снежными. Также одной из косвенных причин может быть и увеличение рынка полноприводных машин, управляемость которых на «липучках» лучше по сравнению с моделями с одной ведущей осью.

По доле продаж марки нешипованных шин распределились следующим образом в топ-5: Triangle (15%), Pirelli (9%), Continental (6%), Yokohama (6%) и Michelin (5%).

Самый большой рост продаж среди новых шипованных шин показал бренд Continental (на 54%). Комплект данного производителя в среднем был по 26 тыс. рублей. На 9% активнее россияне стали брать шины Triangle, средняя цена — 17 тыс. рублей за новый комплект. В тройку лидеров вошли и шины Michelin (повышение продаж на 3%), средняя стоимость — 64 тыс. рублей.

По доле продаж новых шипованных шин лидирует марка Pirelli (10%). Еще в топе: Triangle (7%), Michelin (5%), Continental (4%) и Yokohama (4%).

