Стало известно, какие вещи теряют пассажиры в автобусах Подмосковья

С начала года пассажиры автобусов «Мострансавто» оставили в салонах транспорта и на объектах инфраструктуры компании более 1 700 личных вещей. Традиционно чаще всего жители и гости Подмосковья забывают в поездках транспортные карты «Стрелка», а также социальные и банковские карты. Однако наряду с этим сотрудники регулярно сталкиваются и с более необычными потерями, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Среди находок, которые особенно запомнились в этом месяце, — колода гадальных карт Таро в шелковом мешочке, аккуратный гербарий с засушенными полевыми цветами и подушка-подголовник в виде яркого пончика. Каждая такая вещь рассказывает отдельную историю: кто-то, вероятно, вез карты на важный сеанс, кто-то бережно собирал коллекцию растений для школьного проекта, а кого-то забота о комфорте в долгой дороге привела к потере любимой подушки.

Если пассажир понял, что оставил вещь в автобусе или в здании автовокзала, для ее поиска необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «Пассажирам» → «Забытые вещи». В форме следует указать дату и время поездки, номер маршрута, а также кратко описать потерянный предмет. Это значительно ускоряет процесс поиска. При получении утерянного предмета нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут получить вещи в сопровождении родителей.

Все найденные вещи передаются на склад, где они хранятся в течение 6 месяцев. Исключение составляют скоропортящиеся продукты, которые утилизируются сразу. По истечении установленного срока предметы, которые не нашли своих владельцев, также подлежат утилизации.

При обнаружении бесхозного предмета необходимо сообщить об этом водителю автобуса или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции. Работники компании знают специальные инструкции относительно действий в подобных ситуациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых — транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.