Стало известно, какие суммы тратили россияне на покупку китайских авто

Анализ рынка новых автомобилей из Китая за зимний период 2025–2026 годов, проведенный специалистами сервиса «Авито Авто», показал, что подавляющее большинство покупок жителей России (90%) относится к категории внедорожников и кроссоверов. Чаще всего автомобилисты покупали машины в среднем за 3,8 млн рублей. Результаты соответствующего исследования есть в распоряжении РИАМО.

Аналитики выяснили, какие самые востребованные среди российских потребителей модели, а также регионы с наибольшим уровнем интереса к данным автомобилям. В среднем стоимость новых китайских автомобилей на сервисе по результатам зимнего сезона достигла 3,8 миллиона рублей. При этом ряд моделей за год стал более доступным.

Средняя цена кроссовера Chery Tiggo 9 уменьшилась на 9,5% (до 4,4 млн руб.), Chery Tiggo 4 — на 6,7% (до 2,2 млн руб.), HAVAL H5 — на 6,2% (до 3,8 млн руб.), JAECOO J7 — на 5,8% (до 3,2 млн руб.), HAVAL M6 — на 5,4% (до 2,1 млн руб.), EXEED TXL — на 4,6% (до 4 млн руб.), EXEED RX — на 3% (до 4,9 млн руб.), HAVAL H3 — на 2,3% (до 2,9 млн руб.), OMODA — на 2,1% (до 2,7 млн руб.) и JAECOO J8 — на 1,8% (до 4,8 млн руб.).

В течение завершившегося зимнего сезона самым популярным брендом у россиян оставался HAVAL, который собрал 20,6% всех запросов. Вторую позицию занял JAC с долей 8%. На третьем и четвертом местах расположились Geely (7,7%) и Chery (7,2%). Топ-5 завершает марка Changan (6,7%). В список самых популярных конкретных моделей входят HAVAL Jolion, JAC JS6, HAVAL M6, Huanghai N7 и Chery Tiggo 9. Также в первую десятку попали EXEED RX, Jetour T1, OMODA C5, Geely Monjaro и JAECOO J7.

В ряде регионов внимание к новым китайским машинам усилилось в сравнении с предыдущим зимним периодом. Самый большой рост отмечен в Краснодарском крае (увеличение в 2,7 раза), Ярославской (+88,7%), Новгородской (+68,8%), Воронежской (+51,1%), Ленинградской (+47,8%) и Брянской областях (+24,7%), а также в Пермском крае (+24,3%).

В некоторых субъектах страны спрос на такие автомобили превысил среднероссийские показатели. Среди них Ставропольский край (превышение в 2,2 раза), Самарская (+56,2%), Воронежская (+43,7%), Астраханская (+43,7%), Волгоградская области (+37,5%) и Пермский край (+31,2%).

«По итогам зимы мы видим, что китайские автомобили сохраняют сильные позиции на рынке новых машин и занимают заметную долю пользовательского интереса. При этом внутри сегмента особенно выделяются внедорожники и кроссоверы, на которые приходится 9 из 10 предложений. Именно такие модели сегодня в наибольшей степени отвечают запросу аудитории, которые выбирают комфорт, практичность и универсальность. В то же время, при таком большом количестве предложений на рынке, покупатели сталкиваются с трудностью в выборе подходящего авто», — рассказал руководитель продаж направления «Новые авто» сервиса Артем Хомутинников.

