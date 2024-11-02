Стало известно, как строили эстакаду-съезд с МСД на Волгоградский проспект

Во время строительства эстакады-съезда с МСД на Волгоградский проспект по направлению ко МКАД применяли метод надвижки. Об этом сообщил руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков.

Он отметил, что на отрезке МСД между Шоссейной и Грайвороновской улицами самым технически сложным был участок работ по строительству с основного хода бессветофорной магистрали на Волгоградский проспект двухполосной эстакады съезда.

«Искусственное сооружение длиной 710 м проходит над железнодорожными путями второго Московского центрального диаметра, Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линиями метро. Примененные при строительстве объекта технологии, в частности использование метода надвижки, позволили минимизировать воздействие на действующую транспортную инфраструктуру», — сказал Десятков.

Объект предназначен для проезда большегрузного транспорта и рассчитан на высокие нагрузки.

Чтобы создать пролетное строение эстакады, опоры, буронабивные сваи и подпорные стены потратили свыше 8,9 тыс. куб м бетона. Из низколегированной стали выполнили металлические конструкции, которые благодаря этому отличаются коррозионной стойкостью и отвечают необходимым требованиям прочности. Кроме того, использовали стойкую к коррозии конструкционную углеродную сталь.

«В рамках строительства были выполнены и работы по благоустройству подэстакадного пространства: на площади свыше 6,6 тыс. кв. м уложено твердое асфальтобетонное покрытие, для укрепления откосов и насыпей эстакады применены габионные конструкции», — сказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков.

В октябре текущего года мэром столицы Сергеем Собяниным было открыто движение по эстакаде — съезду с МСД на Волгоградский проспект. Благодаря новому объекту появился прямой съезд на Волгоградский проспект по направлению ко МКАД с основного хода южного направления МСД.

АО «Мосинжпроект» является генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства отдельных участков МСД. За время работы специалисты компании участвовали в создании более 6 тыс. км автомобильных дорог, свыше 100 эстакад и мостов, 300 надземных и подземных пешеходных переходов. С участием компании в ТиНАО, а также на территориях крупных московских градостроительных проектов продолжают строить объекты улично-дорожной сети.

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