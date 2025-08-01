Стало известно, как назвали новый ретропоезд Горьковской магистрали

В пресс-службе ГЖД (филиале ОАО «РЖД») рассказали, что на Горьковской железной дороге завершился финальный этап голосования по выбору «народного» имени новому ретропоезду на паровой тяге. Состав, курсирующий между Нижним Новгородом-Московским и Нижним Новгородом-Сортировочным во главе с паровозом 9П№ 18430, получил название «Муромец», сообщает ИА «Время Н» .

Этот вариант обогнал 6 других предложенных названий и стал безоговорочным лидером. За «Муромца» отдали свои голоса 76% подписчиков Telegram-канала «ПроГЖД», тем самым отдав дань уважения истории паровоза, произведенного в 1951 году на заводе имени Дзержинского в Муроме Владимирской области.

Автором лучшего варианта стала Ирина Торопова, которой Горьковская магистраль вручит памятные призы.

Локомотив почти три десятилетия, с 1996 по 2024 год, находился на открытой экспозиции «Паровозы России». В середине прошлого года он был отправлен в депо для проведения капитального ремонта, в ходе которого железнодорожники восстановили его до рабочего состояния.

Паровозы типа 9П выпускались с 1935 по 1957 год на Коломенском, Новочеркасском и Муромском паровозостроительных заводах. Обладая мощностью до 320 л. с., скоростью до 35 км/ч и весом более 55 тонн, они играли важную роль в маневровых работах на железных дорогах и территориях промышленных предприятий, выполняя разнообразные задачи, например, подачу вагонов-ковшей для розлива доменного чугуна.

31 июля ретропоезд совершил очередной рейс. В рамках поездки дети посетили уникальный Царский павильон на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода, где познакомились с историей его строительства и интересными фактами. На станции Нижний Новгород-Сортировочный ребята побывали в Музее истории и развития ГЖД, а также на открытой площадке «Паровозы России», где в интерактивной форме изучили историю Горьковской магистрали.