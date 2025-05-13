Стало известно, как модернизируют общественный транспорт в РФ в ближайшие годы

Автоэксперт: доля экотранспорта увеличится в России в ближайшие 10-15 лет

Автоэксперт Юлия Милославская рассказала, что в ближайшие 10-15 лет в России благодаря государственной поддержке увеличится количество экологичного транспорта и начнется внедрение интеллектуальных систем управления.

Как отметила специалист, на сегодняшний день самым перспективным транспортным средством является электробус. Также он имеет множество преимуществ, например, эксплуатационные расходы, возможность быстрой подзарядки, комфорт для пассажиров и экономическая эффективность в долгосрочной перспективе.

Также инновационным решением являются трамваи с автономным ходом. Такие модели обладают высокой пассажировместимостью, экологичностью, возможностью работы без контактной сети на отдельных участках и долговечностью эксплуатации. А беспилотный транспорт, по мнению эксперта, представляет возможности для развития общественного транспорта, будут снижены затраты на рабочий персонал и откроется возможность работы круглосуточно.

На обновление и расширение возможностей общественного транспорта регионам необходимо финансирование, которое они получают через льготные ставки по лизингу, субсидирование части лизинговых платежей, компенсацию части затрат на модернизацию инфраструктуры и доступ к современным технологиям и оборудованию.

«Благодаря господдержке в ближайшие 10-15 лет можно ожидать значительное увеличение доли экологичного транспорта, модернизации существующей транспортной инфраструктуры, внедрение интеллектуальных систем управления движением, развития смешанных перевозок и повышения доступности транспортных услуг для населения», — заключила Милославская в эфире радио Sputnik.