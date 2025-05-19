Стало известно, как идут работы в вестибюле станции метро «Юго-Западная»

«Комплекс отделочных работ подходит к завершающему этапу», — заявил начальник участка АО «Метрострой Северной столицы» Андрей Бородин.

Отмечается, что корреспонденты ведомства лично посетили станцию и убедились в том, что работа идет полным ходом. Эскалаторы уже смонтированы и тестируются, подходит к концу также и установка декоративного панно по мотивам природы севера.

Ранее губернатор Александров Беглов заявил, что до конца 2025 года в планах завершить строительно-монтажные работы на станциях «Путиловская», «Юго-Западная» и пересадочный узел. Красносельско-Калининская линия станет шестой транспортно-подземной артерией города. На перегонах «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная» также пройдут работы.