В Солнечногорске отметили День русского языка в городском парке

Тематическая программа ко Дню русского языка прошла в городском парке культуры и отдыха Солнечногорска. Жители и гости округа посетили лекцию, посвященную истории и развитию русской речи, а также приняли участие в викторине, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском парке культуры и отдыха Солнечногорска состоялось мероприятие, приуроченное ко Дню русского языка. Гостям рассказали об истории становления и богатстве русской речи, ее значении и роли в культуре страны.

Для жителей и гостей округа организовали лекцию «Истоки русского языка». Участники узнали интересные факты о развитии родного языка и его влиянии на формирование национальной идентичности.

«Встреча еще раз напомнила, что интерес к родной речи живет в людях. Благодарю всех участников за душевный отклик. Пусть русский язык всегда остается опорой, объединяющей поколения. Берегите его — в нем наша общая история и сила», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В завершение программы все желающие проверили знания в викторине «Великий могучий русский язык». Участники отвечали на вопросы, вспоминали пословицы и поговорки и разгадывали языковые загадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.