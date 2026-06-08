Фонтан крови: россиянин 25 лет пил водку каждый день и умер на глазах фельдшеров

45-летний россиянин пребывал в 25-летнем запое, а когда захотел выйти из него, то умер. Перед смертью из него забил целый фонтан крови. Об этом пишет Telegram-канал «Под звуки сирены» .

В скорую поступил вызов от матери россиянина, которая заявила, что ее сыну плохо. Она уточнила, что мужчина пьет водку в течение 25 лет. По прибытии на адрес фельдшеры в первую очередь обратили внимание на жуткую антисанитарию: в комнате было много пустых бутылок из-под спиртного, а на продавленном, засаленном диване лежал худой мужчина.

Это был буквально обтянутый кожей скелет с характерным огромным животом с так называемым «сосудистым рисунком». Мужчина попросил медиков помочь ему бросить пить.

«Я 25 лет пью каждый день по полторы бутылки водки. Я уже не хочу, но не могу остановиться», — сказал мужчина фельдшерам и добавил, что начал пить, когда отмечал дембель.

После разговора россиян попытался встать с дивана, но это было для него роковой ошибкой. Внутри мужчины раздался глухой хлопок, и его начало рвать чистой кровью — бил целый фонтан. Помочь мужчине было уже нельзя. Он скончался на глазах у фельдшеров, выплевывая кровь.

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