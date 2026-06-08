В Истринском округе в мае обновили более 110 объектов благоустройства

В Истринском округе в мае сотрудники МБУ «ДОДИХБ» привели в порядок более 110 малых архитектурных форм — скамейки, урны, ограждения и информационные щиты. Работы прошли в Истре и ряде сельских населенных пунктов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Истре отремонтировали 12 скамеек и 3 урны на улицах Босова, Первомайская, Ленина и других. Также установили 6 новых урн на улице Ленина, 8 и на Советской, 25 и 27А. Покраску выполнили для 32 урн и 66 скамеек на улицах Кирова, Босова, Рабочая, Адасько, площади Революции и других территориях.

Кроме того, специалисты отремонтировали 10,5 кв. м ограждений общественных пространств на улицах Ленина, Адасько и площади Революции. Еще 36,3 кв. м ограждений покрасили на улице 9-й Гвардейской Дивизии, площади Революции, Босова и Юбилейной. Обновлены четыре информационных щита «Наше Подмосковье» на улицах Босова и Юбилейная.

Работы провели и в сельских населенных пунктах. В Новопетровском на улице Северная и в Павловской Слободе на улице Ленина покрасили 10 урн и 8 скамеек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.