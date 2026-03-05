Стало известно, что грозит автомобилистам за облив пешеходов грязью

Привлечь водителя за облив пешехода грязью можно при доказанном злом умысле

Руководитель Центра правопорядка Москвы и Подмосковья Александр Хаминский в разговоре с RT объяснил, какие меры могут быть применены к водителю, который обрызгал пешеходов грязью с проезжей части. По его словам, наказать автомобилиста можно будет только при доказанном злом умысле в случившемся.

По словам юриста, наказание возможно лишь при доказанном злом умысле со стороны водителя.

«Ответственность может грозить водителю только в том случае, если он сделал это умышленно. Если пешеход докажет, что водитель облил его умышленно — например, не снизил скорость и специально направил машину в лужу», — отметил он.

При таких обстоятельствах автомобилиста могут привлечь к административной ответственности за умышленную порчу имущества либо за хулиганство, уточнил специалист.

По словам Хаминского, максимальным наказанием за умышленный облив грязью пешехода является административный арест сроком до 15 суток. Кроме того, потерпевшая сторона вправе инициировать гражданский иск для возмещения ущерба, причиненного одежде.

При этом эксперт подчеркнул, что доказать предумышленность действий водителя очень непросто. Потребуется предоставить фотоматериалы или видеозаписи, которые зафиксируют, что водитель намеренно ускорился или изменил направление движения, чтобы попасть в лужу и обрызгать людей.

