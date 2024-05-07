Стали известны самые загруженные трассы в Подмосковье с 8 по 12 мая

В преддверии продолжительных выходных Минтранс Подмосковья обращает внимание водителей на то, что на дорогах региона ожидаются затруднения движения. Основные затруднения движения возможны на Щелковском, Горьковском, Симферопольском и Варшавском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

Также, по прогнозам синоптиков, в этот период в области продолжается ухудшение погодных условий: осадки, сильный ветер, ночью возможны заморозки; погода начнет улучшаться после 10 мая.

«Помимо увеличения числа транспорта, в майские выходные скоростной режим увеличивается в среднем на 10 км/ч, поэтому призываем всех участников дорожного движения быть внимательными, особенно в черте дачных поселков и садовых товариществ. Соблюдайте скоростной режим, не совершайте резких маневров», — добавили в ведомстве.

Прогнозируется, что самым загруженным днем станет 8 мая, ввиду короткого рабочего дня пробки возможны уже в районе 17:00. Лучше всего выехать в места отдыха и на дачи в сторону области в обеденное время или в более поздние часы — после 21:00.

Основные затруднения движения возможны на Щелковском, Горьковском, Симферопольском и Варшавском шоссе. Также интенсивные транспортные потоки прогнозируются и на других основных магистралях: Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Минском, Новорязанском, Новорижском, Носовихинском и Можайском шоссе.

Движение может быть затруднено на съездах с МКАД и ЦКАД. В обратном направлении, в сторону Москвы, интенсивный поток транспорта ожидается 12 мая.

Пассажиров просят заранее планировать свои поездки, чтобы не терять время в пути, а также неукоснительно соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.