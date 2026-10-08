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Вызвали скорую: бывшей жене Кашпировского Ирине стало плохо на похоронах

Общество
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Бывшей супруге психотерапевта Анатолия Кашпировского Ирине стало плохо на похоронах, ей понадобилась помощь медиков, сообщает Mash.

На церемонии прощания с бывшим мужем Ирина едва не потеряла сознание. Она не смогла произнести ни слова и почувствовала себя плохо. Присутствующим пришлось срочно вызывать скорую помощь.

На видео, которое снял корреспондент РИАМО, видно, что у женщины сильно опущена голова и ее ведут под руки.

Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала онкология.

Широкую известность Кашпировскому принесли массовые сеансы психотерапии и гипноза, в время которых он вводил аудиторию в транс. Сам Кашпировский сообщал, что методом внушения он может избавлять людей от недугов. В экспертной среде тогда возникала масса вопросов об эффективности сеансов.

Прочитать биографию известного психотерапевта можно в материале РИАМО.

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