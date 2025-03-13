Стали известны самые популярные маршруты «Мострансавто» у пассажиров-безбилетников

С начала года сотрудники административно-пассажирской инспекции Минтранса Подмосковья выявили более 3,7 тыс. безбилетных пассажиров на автобусных маршрутах «Мострансавто». Лидером антирейтинга стал маршрут № 367 «Константиново — Москва (м. Домодедовская)», где зафиксировано 293 случая неоплаченного проезда, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

На втором месте оказался № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево» с 255 нарушениями правил оплаты. Замыкает тройку маршрут № 314 «ст. Мытищи — Москва (м. Медведково)», где выявлено 142 безбилетника. Далее идет № 899к «ЖК «Ивановские пруды» — Москва (м. Домодедовская)», на нем поймали 131 пассажира-безбилетника. Завершает антирейтинг маршрут № 471 «Видное (ст. Расторгуево) — Москва (м. Домодедовская)» — 105 случаев безбилетного проезда.

За неоплаченный проезд в общественном транспорте предусмотрен штраф в размере 2 тыс. рублей. Проезд считается неоплаченным, если пассажир заплатил наличными средствами, мобильным переводом или проигнорировал оплату. Кроме того, наличная оплата или банковский перевод не фиксируются на валидаторах автобусов, что в свою очередь искажает картину пассажиропотока и не позволяет объективно оценивать загруженность работы на маршрутах.

В автобусах Мострансавто запрещена оплата проезда наличными, поскольку на территории Московской области действует закон от 07.06.2022 № 85/2022-ОЗ «О внесении изменения в закон Московской области «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области».

Пассажирам автобусов Мострансавто доступна безналичная оплата проезда: банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», а также социальными картами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.