Спрос на услуги перегонщиков автомобилей в России вырос на 25%

За последний год россияне стали на 25% чаще искать услуги перегонщиков автомобилей. Аналитики Авито Услуг изучили спрос на доставку машин между регионами, сообщает «Бриф24» .

Количество предложений услуг перегонщиков за год увеличилось на 18%. Эти специалисты сами управляют автомобилем и доставляют его из одного города в другой.

Самый заметный рост спроса на перегонщиков среди перечисленных округов аналитики зафиксировали в Сибирском федеральном округе — в 2,5 раза. В Северо-Кавказском федеральном округе показатель вырос в 2 раза, в Приволжском — на 29%.

Спрос на услуги автовозов по России за год практически не изменился. При этом в Дальневосточном федеральном округе он увеличился на 44%, а в Сибирском — на 13%, сообщили в пресс-службе Авито Услуг.

Автовозы перевозят несколько машин на специальной платформе без увеличения их пробега. Такой способ особенно актуален для доставки между удаленными регионами, тогда как перегонщик доставляет автомобиль своим ходом.

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