Спрос на автоперевозки в России стремительно вырос летом 2025 года

С наступлением теплого сезона россияне все чаще обращались к услугам по транспортировке автомобилей. По данным сервиса «Авито Услуги», интерес к междугородним перегонам машин увеличился на треть (34%) по сравнению с 2024 годом. Исследование сервиса есть в распоряжении РИАМО.

Рынок оперативно отреагировал на растущие потребности населения. Число компаний, предлагающих услуги водителей для перегона автомобилей, выросло более чем в пять раз. Также летом набрала популярность перевозка машин специализированным транспортом — спрос на эту услугу поднялся на 5%, а количество предложений увеличилось на 57%. Компания КИТ поделилась информацией о наиболее популярных маршрутах для транспортировки автомобилей по России.

«Мы регулярно выполняем перевозки между Владивостоком и Санкт-Петербургом, обеспечивая надежную доставку автомобилей через всю страну. Также востребованы маршруты из Сургута в Москву, из Владивостока в Красноярск, из Москвы в Иркутск. Часто заказывают перевозку из Читы в Уфу, из Санкт-Петербурга в Челябинск, из Москвы в Краснодар. Особую сложность и интерес представляет маршрут из Саратова до Петропавловска-Камчатского», — рассказала руководитель направления «Переезды» ТК КИТ Виктория Феоктистова.

Как подготовить машину к перевозке

Для успешной отправки машины автовозом необходима правильная подготовка. Эксперты советуют перед погрузкой тщательно вымыть автомобиль. Это не только защитит от коррозии во время перевозки, но и позволит сотрудникам транспортной службы более детально оценить техническое состояние машины.

Специалисты рекомендуют сделать подробную фотофиксацию автомобиля с разных ракурсов до начала транспортировки, уделяя особое внимание уже имеющимся дефектам, таким как сколы и царапины. Такие меры предосторожности помогут избежать разногласий при получении транспортного средства.

О документах и техническом состоянии

Для транспортировки автомобиля необходимо собрать комплект документации, включающий страховой полис, свидетельство о регистрации и ПТС. Специалисты советуют хранить дубликаты этих бумаг отдельно, что может оказаться полезным при оформлении транспортных услуг.

Техническое состояние транспортного средства также требует внимания перед отправкой. Эксперты рекомендуют проконтролировать работоспособность всех систем, особенно уровень технических жидкостей и заряд аккумулятора. Для владельцев электрокаров важно обеспечить необходимый уровень заряда для функционирования защитных механизмов, а владельцам машин с традиционными двигателями следует оставить 5-10 литров топлива в баке.

Эксперты советуют выбирать крупные транспортные компании для перевозки автомобилей. Перед заключением сделки нужно тщательно проверить все пункты договора, уделяя особое внимание срокам, страховке и обязательствам перевозчика. Для обеспечения безопасности важно сохранить всю документацию, включая акт проверки автомобиля перед отправкой. Эти меры помогут защитить интересы владельца машины при возникновении проблем с доставкой.