Спрос на авто из-за границы вырос на 300% за неделю из-за повышения утильсбора

В России перед повышением утильсбора спрос на автомобили из-за границы взлетел сразу на 300% за неделю. Из-за возникшего ажиотажа менеджеры работают в ускоренном режиме, сообщает Baza .

Они отметили, что осталось всего две недели, чтобы оформить и выкупить машину по старой цене. Специалисты предупредили автолюбителей, что до конца этой недели заказы принимают по старым правилам, а со следующей — клиенты будут сами нести риски, если после растаможки сумма утильсбора повысится.

В стране подорожают популярные модели зарубежного автопрома: Hyundai Palisade, Santa Fe, Kia Carnival, Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, Toyota RAV4, Highlander, BMW X3, X5, 5-я серия, а еще гибриды и электромобили мощностью более 160 л. с. (например, Li L7, Zeekr 001).

С 1 ноября льготные ставки (3,4–5,2 тыс. рублей) сохранятся только для автомобилей до 160 л. с. Более мощные машины попадут под коммерческий тариф, где суммы уже составят сотни тысяч и миллионы рублей.

