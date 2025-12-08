Спортсмены Подмосковья завоевали четыре медали на Кубке России по дзюдо

Сборная Московской области завоевала четыре медали на Кубке России по дзюдо. В копилке представителей региона золото, серебро и две бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотую медаль завоевала Дарья Захарова, которая выступала в весовой категории до 52 кг. В финале она одержала победу над соперницей из Новосибирской области. Третье место заняла еще одна подмосковная спортсменка Анастасия Мороз. Ее соседкой по ступени пьедестала стала представительница Свердловской области.

«Мне было достаточно трудно, потому, что этот год для меня выдался немного неудачным. Были поражения. Но я собралась и все-таки выиграла Кубок России. Мы с тренером проработали моменты, я готовилась и была уверена в себе», — прокомментировала свое выступление Дарья Захарова.

«Серебро» на Кубке России в весовой категории до 73 кг завоевал Иван Золотов. Первое место занял спортсмен из Тюменской области, а замкнул тройку лидеров представитель Чеченской республики.

Еще одну бронзовую медаль команде принесла Виктория Карсанова в весовой категории до 63 кг. Победителем стала спортсменка из Самарской области,серебро на счету у представительницы ХМАО. Вторая бронзовая медаль в этой весовой категории досталась дзюдоистке из Свердловской области.

Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин проходил в Череповце (Вологодская область) с 5 по 7 декабря в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Участниками стали более 300 спортсменов со всей страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.