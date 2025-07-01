Спортсмены Одинцова завоевали серебро первенства России

Команда «Калита» Одинцовской спортивной школы олимпийского резерва стала серебряным призером первенства России по софтболу среди девушек до 15 лет. Соревнования прошли в поселке Тучково Рузского городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый состав команды показал выдающийся результат — не потерпел ни одного поражения в первом круге соревнований. В решающем матче за «золото» одинцовские спортсменки уступили команде «United» с минимальным отрывом всего в одно очко: по итогам напряженной борьбы «Калита» завоевала серебряные медали турнира.

Важно добавить, что второй состав команды «Калита» также показал достойный результат, войдя в пятерку лучших среди 14 команд-участниц соревнований. Успех одинцовских спортсменок подтверждает высокий уровень подготовки в Одинцовской спортивной школе олимпийского резерва и растущую популярность софтбола в Подмосковье.

В Одинцовской спортивной школе олимпийского резерва проходят занятия по плаванию, волейболу, лыжным гонкам, софтболу, велоспорту, подводному спорту, скалолазанию. Адрес: Одинцово, Можайское шоссе, 109А. Подробности можно узнать по телефону: +7 (495) 591-62-28.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.