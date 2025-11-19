Спортсменка Подмосковья стала победителем на летних Сурдлимпийских играх в Токио

Подмосковная легкоатлетка Виктория Аксенова завоевала золотую медаль на XXV летних Сурдлимпийских игр в Токио. Медаль стала второй в копилке представителей региона, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Виктория Аксенова (Коломна) в забеге на 400 м установила новый национальный рекорд с результатом 55,48 секунды и завоевала свой второй титул Сурдлимпийской чемпионки. «Золото» подмосковной легкоатлетки стало шестой наградой высшей пробы в копилке сборной России на играх.

Добавим, что Виктория Аксенова является многократной чемпионкой мира по легкой атлетике.

Напомним, ранее подмосковный спортсмен Дмитрий Розанов (Одинцовский г. о.) стал победителем соревнований по велоспорту в рамках Сурдлимпийских игр в Токио.

Московскую область на летних Сурдлимпийских играх в Токио представляют четыре спортсмена. Помимо Дмитрия Розанова и Виктории Аксеновой в состав национальной команды вошли пловец Марк Трошин (г.о. Серпухов) и Асильбек Суйналиев (г.о. Чехов), который будет выступать в дисциплине «настольный теннис». Российскую Федерацию на соревнованиях представляют 36 атлетов.

XXV летние Сурдлимпийские игры проходят с 15 по 26 ноября в Токио (Япония). В турнире принимают участие 2 427 спортсмена из 78 стран.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.