Специалисты отремонтируют более 4 км дорог на территории Солнечногорска

Источник финансирования — средства бюджета городского округа Солнечногорск Московской области.

«Объявлен открытый конкурс на выполнение работ по текущему ремонту дорог общего пользования на территории городского округа Солнечногорск (лот 1)», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по текущему ремонту дорог общего пользования на территории городского округа Солнечногорск (Лот 1).

Работы будут проведены по адресам: деревня Татищево — д. Логиново — д. Колтышево; автодорога «Берсеневка-Шишовка-Липуниха» (п. Пешки); деревня Липуниха, д. Головково, уч. 10.

Общая протяженность ремонтируемых автомобильных дорог составляет 4,13 км. Завершить работы планируется в конце августа 2024 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.