Специалисты отремонтировали покрытие дорог в Люберцах

В рамках ремонтного сезона 2025 года в городском округе Люберцы завершили ремонт дорог. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» специалисты «Мосавтодора» отремонтировали 4 региональные дороги, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В Люберцах завершили ремонт 4 участков региональной сети по нацпроекту и семи муниципальных дорог. Всего обновили более 20 км покрытия, благодаря чему обеспечили комфортный путь 300 тыс. жителей и гостей округа к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и другим местам притяжения», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

На региональной сети отремонтировали около 12 км покрытия по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Наибольший объем работ выполнен на участке дороги от деревни Островцы до остановки «Дом культуры Луч» в Лыткарине — 8,2 км. Также в деревне Островцы отремонтировали дорожную одежду на участке Островецкого шоссе. Участки ремонта ведут к социально значимым объектам: РТУ МИРЭА, политехническому колледжу, Дому Культуры «Центр Молодежи», историко-краеведческому музею, больнице, ледовому спортивному комплексу, пристаням и федеральной трассе М-5.

В черте города Люберцы отремонтировали улицу Смирновскую — жителям будет удобнее добираться до инфраструктуры города: железнодорожной станции, центрального парка культуры и отдыха, дворца культуры, музея и техникума имени Героя Советского Союза летчика-космонавта Ю. А. Гагарина. А для удобного и безопасного передвижения жителей малых населенных пунктов обновили порядка 2,4 км покрытия на улице Заречной в поселке городского типа Марусино и деревне Машково, ведущей к фельдшерско-акушерскому пункту, церкви, школам, детскому саду, парку, пляжу и району Некрасовка в городе Москве.

На муниципальной сети около 9 км покрытия обновили в дачном поселке Красково на проезде к КП «Марусин Луг», а также в городе Люберцы на улицах Л. Толстого, Строителей, Южной, С. П. Попова, 3-е Почтовое отделение и на участке от Октябрьского проспекта до 1-го Панковского проезда. Это позволило обеспечить комфортный проезд к домам, образовательным, медицинским и спортивным учреждениям, административным зданиям города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.