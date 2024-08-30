Специалисты отремонтировали 6 светофоров на дорогах Подмосковья

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Работоспособность дорожных светофоров восстановили по следующим адресам: на Егорьевском шоссе в территориальном управлении Кратово Раменского округа, ул. Керамической в Балашихе и на ул. Московской в мкр. Львовский в Подольске.

Неисправные вызывные кнопки пешеходных светофоров отремонтировали на ул. Ленина в Дзержинском, ул. Центральной в Щелкове и на Пятницком шоссе в деревне Брехово округа Химки. Из-за неработающей кнопки светофор не переключался в режим «зеленого» света для пешеходов.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно в рамках летнего содержания. Специалисты «Мосавтодора» особое внимание уделяют дорожным элементам, которые влияют на безопасность движения: светофорам, ограждениям, линиям освещения, знакам и искусственным неровностям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.