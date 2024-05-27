Специалисты начали ремонт дороги в деревне Алеево округа Ступино

сегодня в 10:46

Работы ведутся на участке длиной порядка 2 км. Дорога является дублером федеральной трассы М4 «Дон», известной как «Старая Каширская дорога». Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Работы выполняются поэтапно: специальная фреза используется для удаления старого асфальта, после чего полученные материалы увозятся. Далее дорогу покрывают битумом и укладывают новый слой асфальта.

Для безопасности на дороге временно введено реверсивное движение, скорость движения ограничена. Водителей просят учитывать временные ограничения и при необходимости запланировать пути объезда.

Восстановлением дороги занимается производственный комплекс Чеховское ГБУ МО «Мосавтодор». Для выполнения работ задействовано свыше 10 единиц техники и около 20 рабочих.

Специалисты утверждают, что ремонтные работы будут завершены в течение 30 дней.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.