Специалисты «Мосавтодора» подключились к системе по контролю искусственных сооружений

Система поможет оптимизировать и сделать более эффективной работу по обследованию и планированию ремонтных работ мостовых сооружений, а также оперативно реагировать на аварийные ситуации и принимать решения о введении ограничений на мостах.

Автоматизированная система «Мосты России» от группы компаний «Максима» обеспечивает непрерывный мониторинг, оперативный сбор и анализ информации о геодезических, динамических, деформационных и других параметров мостового сооружения. Эта уникальная российская разработка за счет датчиков и контрольного оборудования позволяет следить за состоянием моста и выдавать уведомления об отклонениях в реальном времени, что позволяет обнаружить какие-либо критические изменения с локализацией опасных участков на самой ранней стадии. При этом учитываются погодные условия, состояние почвы и плотность автомобильного потока.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.