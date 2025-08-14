Специалисты готовят к капремонту дорогу на улице 9 Мая в Химках

На улице 9 Мая в Химках стартовали подготовительные работы накануне капремонта. Специалисты обустраивают строительную площадку: устанавливают специальные знаки и готовят временную разметку. Уже 15 августа они приступят к фрезеровке асфальтобетонного покрытия, замене колодцев и бортового камня, обновят остановки, тротуары и светофоры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы затронут участок длиной более 3 км. Ремонт будет поэтапным, без полного перекрытия дороги: рабочие будут трудиться на каждой полосе по очереди. Однако в загруженные часы лучше выбирать пути объезда через Юбилейный проспект и Ленинградское шоссе.

Ремонт планируют завершить 30 ноября.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.