Совет ИКАО считает РФ ответственной за крушение самолета МН17 в 2014 году

По данным правительства Нидерландов, Международная организация гражданской авиации (ИКАО) возложила на Россию ответственность за авиакатастрофу рейса MH17, произошедшую в 2014 году над восточной частью Украины, сообщает РИА Новости .

На фоне того, что ИКАО считает Россию ответственной в происшествии, в ближайшее время планируется обсуждение вопроса о выплате компенсаций пострадавшим сторонам. Нидерланды совместно с Австралией обратились к Совету ИКАО с просьбой содействовать в организации переговоров с Россией относительно компенсационных выплат. Ожидается, что форма и размер компенсации будут определены в течение нескольких месяцев.

Российская сторона последовательно отрицает любую причастность к данному инциденту, настаивая на том, что ракетный пуск, приведший к крушению пассажирского самолета, был осуществлен с территории, находившейся под контролем украинских властей.

Ранее Россия объявила о выходе из разбирательства по авиакатастрофе MH17 с Нидерландами и Австралией в Совете ИКАО, но осталась открытой к поиску истинных причин трагедии в соответствии с положениями резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.