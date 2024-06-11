Социальный раунд «Некуда спешить» проходит в Подмосковье

сегодня в 12:24

В Московской области дан старт социальному раунду «Некуда спешить», который продлится до 30 июня. Его проводит Госавтоинспекция Подмосковья при поддержке министерства социальных и информационных коммуникаций и министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, а также региональной общественной организации «Союз безопасности дорожного движения». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с активистами общественных объединений, используя многочисленные коммуникационные каналы, будут проводить тематические мероприятия, ориентированные на различные возрастные и социальные слои населения.

Автоинспекторы расскажут о важности правильного выбора скорости и недопустимости нарушений скоростного режима курсантам автошкол и работникам автотранспортных предприятий, посетителям регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ, автосалонов и многофункциональных центров, а также автозаправочных станций.

Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья призывают всех участников движения соблюдать неукоснительно скоростной режим, снижать скорость в населённых пунктах, перед пешеходными переходами и вблизи мест притяжения пешеходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.