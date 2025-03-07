Сотрудники полиции Реутова поздравили автоледи с Международным женским днем

В преддверии Международного женского дня в Реутове прошла традиционная акция «Цветы для автоледи». Она была организована Госавтоинспекцией, сообщает пресс-служба администрации округа.

Акция направлена не только на поздравление женщин с праздником весны, но и на повышение осведомленности о безопасности дорожного движения. Сотрудники ГИБДД напомнили о важности соблюдения правил, взаимного уважения и внимательности на дорогах.

Участницам акции — женщинам за рулем — вручили цветы и памятные подарки. Автоинспекторы пожелали им безопасных поездок, призвали быть осторожными и дисциплинированными.

В преддверии Международного женского дня Госавтоинспекция Московской области обратилась к жителям Реутова и других муниципалитетов с призывом соблюдать Правила дорожного движения и не подвергать опасности себя и окружающих.

Особое внимание инспекторы уделили проблеме управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.