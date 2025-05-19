Сотрудники Госавтоинспекции проверили правила перевозки маленьких пассажиров в Шатуре

В Шатуре прошел рейд «Детское автокресло». По сообщению Шатурского отдела Госавтоинспекции, в этом году на территории округа произошло одно ДТП с участием детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Еженедельно сотрудники Госавтоинспекции проводят тотальные — массовые проверки водителей на предмет нарушений правил перевозки детей. При проведении данных проверок с родителями проводятся профилактические беседы в ходе которых напоминают о правилах перевозки детей в автомобилях, а также о правилах выбора детских удерживающих устройств, вручают тематические памятки», — пояснила инспектор по пропаганде отдела Госавтоинспекции ОМВД России «Шатурский» Александра Страшкевич.

С начала года сотрудники Госавтоинспекции выявили более 80 случаев нарушений правил перевозки детей. В ходе этой тотальной проверки был выявлен еще один водитель, который перевозил маленького пассажира не по правилам.

Мужчине выписали штраф. Сумма административного наказания составляет 3 000 рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.