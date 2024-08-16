Сотрудники ГАИ Павловского Посада провели мероприятие «Ребенок в автомобиле»

Сотрудники Госавтоинспекции Павлово-Посадского городского округа 16 августа провели профилактическое мероприятие «Ребенок в автомобиле», с целью предотвращения нарушений правил перевозки детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Нахождение в салоне автомобиля ребенка в специальном удерживающем кресле — одно из главных требований, предъявляемых Правилами дорожного движения к перевозке детей до 12 лет. К сожалению, многие водители пренебрегают безопасностью маленьких пассажиров, не осознавая в полной мере, что ценой преступной беспечности может стать жизнь ребенка.

В ходе профилактического рейда, автоинспекторы останавливали автомобили, рассказывали водителям о необходимости использования детских удерживающих устройств, о том, как правильно установить детское кресло и о тяжелых последствиях, к которым может привести неправильная перевозка малышей, ведь в большинстве случаев именно детское кресло спасает жизнь ребенку. Каждому водителю инспекторы вручали памятки.

За время проведения профилактического мероприятия выявлено три факта несоблюдения требований по ст. 12.23 ч.3 КРФобАП «Нарушение требований ПДД РФ».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.