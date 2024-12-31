Сотрудники Госавтоинспекции Истры продолжают контроль за дорожным движением

сегодня в 15:34

Сотрудники Госавтоинспекции городского округа Истра продолжают массовые проверки водителей. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 17, 18, 24, 26 и 31 января на дорогах городского округа Истра будут проводиться профилактические рейды, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки». Они оценят состояние водителей по визуальным признакам, а также проверят соблюдения правил перевозки детей.

Также сотрудники ГАИ напомнят водителям о важности использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

Участникам дорожного движения раздадут памятки и покажут тематические ролики по безопасности на дороге.

В периоды с 30 декабря по 13 января, с 9 по 12 января, с 17 по 19 января инспекторы 11 батальона ДПС при проведении профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» также усилят меры и проведут профилактические рейды, направленные на предупреждение случаев управления транспортом водителями в состоянии опьянения.

С 13 по 19 января в рамках проведения профилактического мероприятия «Детское кресло» будет усилен контроль за соблюдением правил перевозки юных пассажиров.

Также будет усилена «профилактика ДТП с участием водителей не имеющих или лишенных права управления» с 17 по 19 января методом массовой проверки водителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.