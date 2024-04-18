Сотрудники ГИБДД проверяют в Дубне транспорт, выполняющий перевозки грузов

В целях профилактики ДТП и пресечения нарушения требований нормативных правовых актов, регламентирующих перевозку грузов, с 15 апреля на территории городского округа Дубна проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Грузовик». Об этом сообщается на официальном интернет-портале органов местного самоуправления городского округа Дубна .

Целью данного мероприятия является активизация предупредительно-профилактической работы по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозках грузов автотранспортом.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят сплошные проверки транспортных средств, выполняющих перевозки грузов.

Особое внимание уделено профилактике нарушений, связанных с правилами перевозки грузов, нарушений требований технического регламента транспортного средства, соответствие установленных требований к конструкции автотранспортных средств, прицепов к ним и предметов их дополнительного оборудования.

Проверке подлежит соблюдение водителями режима труда и отдыха, наличие в транспортных средствах исправного средства контроля — тахографа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.