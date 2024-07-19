Сотрудники ГИБДД Подмосковья на выходных проверят водителей на трезвость

В рамках социального раунда «Трезвый водитель» Госавтоинспекция Московской области в предстоящие выходные проведет целевые рейды, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма с участием автомобилистов, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Инспекторы ДПС будут использовать метод «массовой проверки», суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество автомобилистов, после чего переместиться в другие точки и повторить процедуру. Кроме того, отработка будет проходить отдельными группами нарядов ДПС.

В некоторых округах в мероприятиях примут участие представители Минтранса Подмосковья и компании-оператора подмосковной системы контроля БДД «МВС Груп», которые предоставили эксклюзивные буклеты, разработанные специально к раунду «Трезвый водитель» — их будут вручать водителям. Буклеты, помимо рекомендаций по ПДД, дополнены трубкой контроля трезвости. С учетом того, что летний период особенно отличается от других сезонов форматом отдыха, водитель, прежде чем сесть за руль, сможет проверить себя на наличие алкоголя.

Минтранс и Госавтоинспекция Подмосковья призывают не садиться за руль в нетрезвом состоянии и не позволять это делать своим близким и знакомым.

«Не оставайтесь равнодушными и сообщайте в полицию о водителях, которые садятся нетрезвыми за руль», — отметили в ведомстве.

По фактам совершения правонарушений (управление автотранспортом в состоянии опьянения, либо иных грубых нарушениях ПДД), о неправомерных действиях сотрудников полиции вы можете обратиться по «телефону доверия» ГУ МВД России по Московской области 8 (495) 692-70-66.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.