Сотрудники ДПС помогли коровам, гулявшим по трассе в Подмосковье
Фото - © Дмитрий Лемешко / Фотобанк Лори
Сотрудникам ДПС в Подмосковье пришлось прогонять с федеральной трассы заблудившихся коров, которые создавали опасность ДТП, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Коровы сбежали от владельца в Ступине. Они отправились на самостоятельную прогулку и забрели на автотрассу М-4 «Дон».
Водители были в шоке, увидев «путешественниц», которые шли по дороге. А еще животные создавали опасность для движения.
Очевидцы обратились в Госавтоинспекцию. На место происшествия прибыли сотрудники 16 батальона ДПС, оперативно отреагировав на сообщения о коровах на трассе.
Они проявили профессионализм и находчивость, аккуратно выведя животных с проезжей части. Затем сотрудники ДПС вернули коров хозяину.
