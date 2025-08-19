сегодня в 13:32

Сотрудники ДПС помогли коровам, гулявшим по трассе в Подмосковье

Сотрудникам ДПС в Подмосковье пришлось прогонять с федеральной трассы заблудившихся коров, которые создавали опасность ДТП, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона .

Коровы сбежали от владельца в Ступине. Они отправились на самостоятельную прогулку и забрели на автотрассу М-4 «Дон».

Водители были в шоке, увидев «путешественниц», которые шли по дороге. А еще животные создавали опасность для движения.

Очевидцы обратились в Госавтоинспекцию. На место происшествия прибыли сотрудники 16 батальона ДПС, оперативно отреагировав на сообщения о коровах на трассе.

Они проявили профессионализм и находчивость, аккуратно выведя животных с проезжей части. Затем сотрудники ДПС вернули коров хозяину.

