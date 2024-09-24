Сотрудникам «Мострансавто» пассажиры направили 270 благодарностей с начала года

Водители «Мострансавто» с начала года получили от пассажиров 270 позитивных откликов о работе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Например, водителя маршрута № 21 «ст. Пушкино — Красноармейск» Александра Анкушина мама студента поблагодарила за возврат кошелька сыну.

«Водитель связался через ВК и сообщил, что можно забрать на автостанции. Огромное спасибо за порядочность!», — сказала женщина.

Кроме благодарности за возврат забытых вещей пассажиры также часто выражают признательность за вежливость, грамотное вождение транспортного средства, уважительное отношение к пассажирам и создание благоприятного микроклимата в салоне.

Все обращения и пожелания на тему транспортной работы «Мострансавто» пассажиры могут оставить по телефону Единой линии связи предприятия по номеру: 8(800)700-31-13, на странице в социальной сети ВКонтакте, через чат-бот в Telegram и личный кабинет на официальном сайте https://mostransavto.ru.

Сегодня в «Мострансавто» работают более 10 тыс. водителей. Компания приглашает ответственных, опытных и неравнодушных профессионалов присоединиться к своей команде.

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте предприятия в разделе «О компании»/«Вакансии». Соискатели также могут обращаться в Единый центр подбора персонала по телефонам: 8(495)419-17-95 или 8(903)161-92-91.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

В качестве примеров муниципалитетов, где необходимо усилить работу с общественным транспортом, губернатор привел Ленинский городской округ, Раменский и Домодедово.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.