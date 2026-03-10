Сотни пострадавших: как разводили автомобилистов в Красноярском крае

Мужчина взыскал 14 млн рублей неустойки с автосалона в Красноярском крае, который продал ему машину с поддельным ПТС. В ходе разбирательства выяснилось, что в РФ есть сотни пострадавших от мошеннической схемы, сообщает Baza .

В 2022 году мужчина приобрел Toyota Voxy за 950 тыс. рублей в автосалоне, поставил иномарку на учет, но вскоре в ГИБДД аннулировали регистрацию, так как ПТС оказался подделкой. Покупатель начал разбираться и выяснил, что не один столкнулся с подобной проблемой.

В итоге удалось узнать, что в РФ на таможне украли несколько сотен оригинальных бланков ПТС серии УУ и УХ. Они оказались у аферистов.

В бланки мошенники внесли имена вымышленных первых владельцев и ввезли сотни автомобилей в страну. В основном это оказались микроавтобусы Toyota Oxy и Toyota Vellfire. Их ввозили под видом запчастей. Подделав записи в ПТС (с датой выдачи 2020 года), они уговорили молодых людей за 5 тыс. рублей стать номинальными собственниками — в 2021–2022 годах оформили авто по одной или два на подставных лиц. После этого машины передали в салоны по агентским договорам.

Автосалоны позиционировали себя агентами физлиц‑продавцов, они получали за услуги комиссию около 20 тыс. рублей с каждого авто, и продавали их покупателям. Когда подделка ПТС вскрылась, ГИБДД аннулировала регистрацию.

Покупатели (в основном это были жители Красноярского края, Хакасии и Алтайского края) начали обращаться в салоны, но там их отправляли к физлицу‑продавцу.

К юристу Оксане Яковлевой обратились восемь пострадавших от данной схемы. Она подала иски к автосалонам, и суды в этих случаях встали на сторону покупателей. Салоны признали конечными продавцами, расторгли договоры купли‑продажи и обязали выплатить компенсации, возместить стоимость авто и штраф. С 2024 года общая сумма штрафов достигла почти 14 млн рублей.

Салоны частично компенсировали стоимость машин, но штрафы и неустойка сохранились. Сейчас разбирательство по данному делу продолжается, пострадавшие успешно взыскивают понесенные убытки.

