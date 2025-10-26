Сотни большегрузов заблокированы в пробке из-за мороза на трассе в Забайкалье

Сотни фур больше двух дней заблокированы в масштабной пробке на дороге в Забайкальском крае и Амурской области. Среди тех, кто не может проехать, оказались большегрузы с машинами, идущими с Дальнего Востока в европейскую часть РФ, сообщает SHOT .

Пробка появилась на трассе «Амур» рядом с населенным пунктом Ерофей Павлович в Амурской области. Протяженность затора составляет примерно 12 километров.

Пробки начались после того, как в Забайкальском крае пошел снег и началось похолодание. Большегрузы оказались заблокированы на перевалах. У них не получается ехать дальше. Некоторые фуры и вовсе передвигаются на летней резине.

На опубликованной записи запечатлено, как фуры в два ряда стоят на обочине. Они почти не двигаются.

