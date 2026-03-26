Sony и Honda остановили совместную разработку электромобилей

Японские компании Sony Group и Honda Motor прекратили совместную разработку электромобилей. Об этом говорится в совместном заявлении корпораций, сообщает ТАСС .

Причиной стало решение Honda пересмотреть собственную стратегию в сфере электромобилей. В марте компания уже отказалась от разработки трех моделей для рынка США из-за снижения спроса.

Это сделало невозможным дальнейшую реализацию совместного проекта с Sony.

В заявлении отмечается, что отказ от сотрудничества отражает общую тенденцию среди мировых автопроизводителей, которые пересматривают стратегии электрификации на фоне замедления роста рынка электромобилей.

