Sony и Honda остановили совместную разработку электромобилей
Японские компании Sony Group и Honda Motor прекратили совместную разработку электромобилей. Об этом говорится в совместном заявлении корпораций, сообщает ТАСС.
Причиной стало решение Honda пересмотреть собственную стратегию в сфере электромобилей. В марте компания уже отказалась от разработки трех моделей для рынка США из-за снижения спроса.
Это сделало невозможным дальнейшую реализацию совместного проекта с Sony.
В заявлении отмечается, что отказ от сотрудничества отражает общую тенденцию среди мировых автопроизводителей, которые пересматривают стратегии электрификации на фоне замедления роста рынка электромобилей.
