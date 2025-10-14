сегодня в 17:30

Солнечногорцам напоминают о правилах поведения на железной дороге

С начала 2025 года на объектах железнодорожной инфраструктуры, расположенных на территории городского округа Солнечногорск, зафиксировано семь случаев травматизма среди населения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Шесть человек погибли, еще один получил травмы. Данные происшествия свидетельствуют о необходимости повышения бдительности и соблюдения мер предосторожности вблизи железнодорожных путей.

9 апреля 2025 года: около 21 часа вечера в районе остановки «Березки-Дачные» в городском округе Солнечногорск погибла молодая девушка 17 лет.

24 июня 2025 года: примерно в 23 часа 9 минут пострадал мужчина, находившийся на железнодорожных путях между станциями «Подсолнечная» и «Сенеж».

27 июня 2025 года: трагедия произошла на станции «Подсолнечная», где жертвой стал мужчина, родившийся в 1986 году.

20 сентября 2025 года: в 16:34 в результате несчастного случая погиб мужчина на остановочном пункте «Сенеж».

22 сентября 2025 года: спустя всего два дня аналогичный инцидент произошел на станции «Подсолнечная».

3 октября 2025 года: еще одна гибель зафиксирована на остановочном пункте «Радищево». Мужчина 1996 года рождения оказался жертвой происшествия железнодорожных путях.

«Напоминаем жителям городского округа Солнечногорск о важности соблюдения правил безопасности при пользовании железнодорожным транспортом! Железная дорога — зона повышенной опасности. Нахождение на железнодорожных путях, переход их в неустановленных местах, необдуманные поступки связаны с риском и опасностью для жизни», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

