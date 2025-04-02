В марте 2025 российский авторынок сократился на 44,4%, заявил глава АвтоВАЗ Максим Соколов. Он назвал это «драматическим падением», добавив, что на ситуацию негативно влияет также высокая ключевая ставка ЦБ, сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение компании.

«Драматическое падение рынка в марте и итоги I квартала подтверждают наш прошлогодний прогноз о существенном сокращении в 2025 году российского автомобильного рынка», — говорится в заявлении.

Развитию отечественного авторынка, по словам Соколова, мешает ряд неблагоприятных факторов, в том числе ужесточение требований к заемщикам и общих условий кредитования от Банка России и «почти полумиллионные стоки автомобилей» заграничных брендов. Говоря о последнем аспекте, глава АвтоВАЗа заявил, что это приводит «к беспрецедентному необоснованному демпингу».

Концерн также столкнулся с давлением собственного избыточного стока, но демонстрирует более оптимистичную динамику продаж.

По словам Соколова, в сложившейся ситуации «особенно важны взвешенные регуляторные решения» по вопросам баланса иностранных стоков, лизинга для клиентов, доступности кредитов, а также создания и реализации транспорта российского производства.