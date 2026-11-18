Sohu связало слова Путина о Китае с разворотом российской логистики на Азию

Китайское издание Sohu увидело в похвале Путина в адрес речного транспорта КНР сигнал о смене логистических приоритетов Москвы перед саммитом АТЭС в Шэньчжэне, сообщает «Царьград» .

На встрече с новым главой Минтранса Дмитрием Ядровым Владимир Путин отметил, что Китай интенсивно и эффективно использует внутренний водный транспорт. Ядров пообещал сделать развитие речных перевозок одной из приоритетных задач министерства.

Аналитики Sohu связали заявление с разворотом России на Азию. Издание назвало внутренний водный транспорт одним из самых дешевых и указало на потенциал Амура, разделяющего Дальний Восток и северо-восток Китая.

«Тот, кто сможет в полной мере раскрыть его логистический потенциал, получит огромное стратегическое преимущество», — отмечает Sohu, говоря об Амуре.

По данным издания, грузооборот портов на Янцзы достигает 4,2 млрд тонн в год — это лучший показатель в мире. По внутренним водным путям России перевозят около 90 млн тонн.

Деловой саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стартовал 18 ноября и продлится два дня.

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