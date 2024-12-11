Собянин: В Москве открыли автодорожный тоннель под путями МЦД-4

Новый транспортный тоннель, связывающий Марьину Рощу и Бутырский район, открыли в столице. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В последние годы в районе Савеловского вокзала на территории, которая с трех сторон окружена железной дорогой, активно строят новые кварталы. Встал и вопрос транспортной доступности. Чтобы ее обеспечить, под путями МЦД-4 построили тоннель.

«Открытый сегодня под путями D4 тоннель намного упростил выезд со Складочной на улицу Двинцев и далее — на ТТК. Время в пути сократилось в среднем на 20 минут», — сказал Собянин.

Новый объект позволит 135 тыс. жителей двух районов СВАО совершать более короткие и быстрые поездки по Москве.

«Мы в городе реализуем десятки мероприятий для того, чтобы улучшить локальные транспортные истории, связки между районами. Особенно это касается проходов под железнодорожными линиями, которыми испещрена вся Москва, и порой целые районы разъединены железнодорожными путями. Здесь мы как раз реализовали такую программу: проложили четырехметровый тоннель и соединили два района Москвы, улучшив транспортное обслуживание более чем 130 тыс. москвичей», — отметил Собянин.

В длину новый тоннель составляет 400 м. На проезжей части по одной полосе движения в каждом направлении.

Город планирует построить еще один выезд в сторону улицы Добролюбова и внутриквартальные дороги. Подземный переход под путями МЦД-4 сделают в районе ЖК «Прайд».

Также будет построен ж/д-путепровод МЦД-2. Он соединит Складочную улицу и улицу Добролюбова. Между ТТК и улицей Милашенкова с выездом на Алтуфьевское шоссе сделают новую транспортную связь.