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Собянин: участок Троицкой линии метро до «Коммунарки» заработает в 2025 году

В 2025 году поезда на Троицкой линии метро смогут курсировать от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки», поделился мэр Москвы Сергей Собянин.

На данный момент средняя часть линии уже запущена.

«Активно продолжаем строить все участки, в первую очередь Троицкой линии, от „ЗИЛ“ до „Коммунарки“», — сказал мэр в эфире телеканала «Москва 24».

Помимо этого, в 2030 году планируется завершить строительство Бирюлевской линии метро.

Собянин также рассказал о строительстве Рублево-Архангельской ветки.

«Все основные этапы строительства Рублево-Архангельской линии метро закончат в 2026–2027 годах. Сейчас работы находятся в активной стадии», — прокомментировал градоначальник.

Он добавил, что жители могут видеть создание новых станций подземки, которые являются первоклассными по архитектуре и качеству.