Собянин: станцию «Крымская» украсят барельефом с подсветкой в форме полуострова

На сегодняшний день на Троицкой линии столичного метрополитена ведется строительство станций «Крымская» и «ЗИЛ». В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин поделился информацией о том, как будут выглядеть новые станции метро.

Так, известно, что «Крымская» будет выполнена в морской тематике, а светильники на путевых стенах будут в виде судовых иллюминаторов.

«На платформе подвесные потолки будут напоминать паруса, а колонны и балки — крылья парящих птиц. Стену главного фасада первого вестибюля станции украсят барельефом с подсветкой в форме полуострова Крым», — написал градоначальник.

Также на станции «ЗИЛ» в качестве фона будет использован черный цвет, а детали сделают в синем, красном, белом и сером цветах.

Помимо этого, художественная композиция, которая рассказывает о развитии завода ЗИЛ, украсит путевые стены станции.