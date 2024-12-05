Собянин поделился планами строительства новых линий столичного метро

В течение года в столице шло активное строительство новых станций. В сентябре в городе был открыт первый участок Троицкой линии метро. Ее следующую очередь планируется построить в 2025 году.

«Также в Москве продолжается реализация проекта по созданию Рублево-Архангельской линии метро. Работы там планируется завершить в 2026–2027 годах», — сказал градоначальник в прямом эфире телеканалов «ТВ Центр» и «Москва 24».

Кроме этого, к 2030 году будут завершены строительные работы на Бирюлевской ветке метро. На данный момент ведутся работы по проектированию и подготовке площадок.

«Мы сейчас активно ведем проектирование, подготовку площадок, вынос инженерных коммуникаций. Я думаю, что где-то к 2030 году основные работы на этой ветке тоже будут реализованы», — заключил мэр Собянин.