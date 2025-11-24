Снегопад парализовал движение в Кемерове и вызвал 10-балльные пробки

Утром 20 ноября город Кемерово оказался в транспортном коллапсе из-за сильного снегопада: на дорогах образовались 10-балльные пробки, резко выросли цены на такси, а автобусы были переполнены, сообщает Сiбдепо .

Жители Кемерова утром 20 ноября столкнулись с серьезными заторами на дорогах после ночного снегопада. Онлайн-карты зафиксировали максимальный, 10-балльный уровень пробок. Цены на такси выросли, а общественный транспорт оказался переполнен.

С 6 утра движение в городе практически остановилось. Водители жаловались на ситуацию в социальных сетях и сервисах онлайн-карт. Михаил, оказавшийся в заторе на Шоссейной улице, сравнил водителей с «беспомощными черепахами» и призвал ускориться. Студент Федор, застрявший на улице Рутгерса, отметил, что опоздает на занятия. На Соборной улице водители с иронией советовали друг другу «вспомнить, где находится педаль газа». В центре города, по словам очевидцев, на Октябрьском проспекте образовались сугробы, а на Кузнецком проспекте ситуацию описали как «любимое утро в Кемерово».

Пользователи соцсетей отмечали, что коммунальные службы не справились с последствиями снегопада. Однако, по данным мэрии, работы по уборке снега начались еще ночью. Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов и губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщили о принимаемых мерах.

Похожие проблемы наблюдались и в других регионах. В Новосибирской области из-за снегопада 778 школьников не смогли попасть в школы, а в Омске также зафиксированы 10-балльные пробки. В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ледяного дождя и снега.